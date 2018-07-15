GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2018

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Moskova/18.00)

2- 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final müsabakalarıyla tamamlanacak.

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Londra/16.00)

4- Fransa Bisiklet Turu 9. etapla sürüyor.

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