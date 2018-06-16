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GÜNDEM ÖZETİ /16 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 00:09 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bayramlaşma programına, Beşiktaş'ta Karanfilköy ve Dikilitaş mahalle mitinglerine katılacak. Soylu, Arnavutköy Boğaziçi Spor Kulübü'nü ziyaret edecek, Arnavutköy-Bebek-Ortaköy sahilinde vatandaşlarla buluşacak, Ortaköy'de mahalle mitingi ve esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/12.00-22.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Güngören, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçe başkanlıklarınca düzenlenen bayramlaşma programlarına katılacak.

(İstanbul/10.00/10.30/11.00/11.30/12.00)

3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe ve Pendik'te miting düzenleyecek.

(İstanbul/13.30/14.30/16.30/20.30)

4- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

(Ankara)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi belde teşkilatı, Beyköy belde teşkilatı, Önder ve Akçakoca ilçe teşkilatı bayramlaşma programlarına katılacak.

(Düzce/12.30/14.30/16.00/17.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pütürge Uzuntaş Cami açılışı, Pütürge sünnet şöleni ve futbol turnuvası finaline katılacak, Doğanyol ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak ve bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Malatya/12.00/13.30/15.30/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oy kullanmaya başlayacak.

(Saraybosna/Üsküp/Sofya/Londra/Stockholm/Bükreş/Atina/Lefkoşa)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde C Grubu'nda Fransa-Avustralya, Peru-Danimarka, D Grubu'nda da Arjantin-İzlanda, Hırvatistan-Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kazan/13.00/Saransk/19.00/Moskova/16.00/Kaliningrad/22.00)

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