GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcısı" olduğu "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 25. Yıldönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"ne katılacak. (İstanbul/09.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek iftara katılacak. (Lefkoşa) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde düzenlenecek "Kadın Destek (KADES) Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek. (Ankara/09.30) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli Bireylerin İş Gücüne Katılımını Destekleyecek Eğitim ve İstihdam Projesi İmza Töreni"ne katılacak. (İstanbul/15.00) 4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkları arasında, maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki protokol imza törenine iştirak edecek.

- Yılmaz, YÖK'te düzenlenecek Eğitim Fakültesi Dekanları Toplantısı'na katılacak. (Ankara/12.00/14.30) 5- TBMM Genel Kurulunda, bazı kanunlarda değişiklik yapan "torba teklif" üzerinde görüşmeler başlayacak. (TBMM/14.00) EKONOMİ 1- TÜİK, mart ayı sanayi üretimi ve ciro endeksleri ile "İstatistiklerle Gençlik-2017" bültenini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler, Filistinlilerin gösterileri ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları takip ediliyor. (Kudüs/Gazze/Washington) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, güncellenen öğretmenlik lisans programlarının tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/14.30) 2- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - 15 Temmuz sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanması, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda sürecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ/PDY'ye ilişkin, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Bursa/10.00) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanması sürecek. (Kocaeli/09.30) SPOR 1- UEFA Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Marsilya takımıyla İspanya'nın Atletico Madrid ekibi karşılaşacak.