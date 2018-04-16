GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Katar Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Unsur Komutanlığını ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına katılacak. (DOHA) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bağımlılıkla mücadele ve küresel bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün İspanya'da düzenlediği programa katılacak. (Barselona) 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SGK ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanacak protokol törenine katılacak. (Ankara/11.00) EKONOMİ 1- TÜİK, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, şubat ayı sanayi üretim endeksini ve mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelecek. Toplantının ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor yeni yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul edecek.

(Ankara/12.00/13.30/11.00) 2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya gelecek. (Lefkoşa) 3- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik düzenlediği operasyonun ardından gelişmeler takip ediliyor. (Washington/Moskova/Londra/Paris) 4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nde başlanacak.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminden önce açılan aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu FETÖ çatı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis istemiyle dava açılan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. (İzmir/09.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılaması sürecek. (Kocaeli/09.00) - Darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'ni abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda devam edilecek. (Siirt/09.00) - Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (Adana/09.30) - Darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Kocaeli/10.00) - Hatay'da, darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı dava, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.