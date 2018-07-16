GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarını kabul edecek.
(Ankara/14.00)
2- TÜİK, Nisan Ayı İşgücü İstatistikleri ile Haziran Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel zirvede bir araya gelecek.
(Helsinki)
2- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla toplanacak.
(Brüksel)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri, Finlandiya'da başlayacak.
2- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barselona kentinde sürüyor.
3- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde sürüyor. Türkiye, 2. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.
(Kortrijk/21.00)
4- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
(Chemnitz/14.30)
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