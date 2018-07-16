GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2018

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

2- 33. Avrupa Sutopu Şampiyonası, İspanya'nın Barselona kentinde sürüyor.

3- Avrupa Erkekler 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde sürüyor. Türkiye, 2. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

(Kortrijk/21.00)

4- 20 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Chemnitz/14.30)

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