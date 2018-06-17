GÜNDEM ÖZETİ /17 Haziran 2018

1- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova’da sandık başına gidecek.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan-Etimesgut STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma programına katılacak, Altındağ STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Tiran/Belgrad/Priştine)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/13.30)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde E Grubu'nda Kosta Rika-Sırbistan, Brezilya-İsviçre, F Grubu'nda da Almanya-Meksika karşı karşıya gelecek.

(Samara/15.00/Rostov-On-Don/21.00/Moskova/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

