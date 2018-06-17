GÜNDEM ÖZETİ /17 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan-Etimesgut STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma programına katılacak, Altındağ STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.
(Ankara/14.00/17.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramlaşma programlarına katılacak.
(Afyonkarahisar/09.00-23.30)
2- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta miting düzenleyecek.
(Tunceli/13.00/Elazığ/16.00/Tokat/18.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yağlı güreş müsabakasını izleyecek ve bayramlaşma programlarına katılacak.
(Düzce/12.00-16.00)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un mali kongresine katılacak, mahalle muhtarlarını ziyaret edecek.
(Malatya/10.30/11.30)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kazan Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova’da sandık başına gidecek.
(Tiran/Belgrad/Priştine)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.
(Isparta/13.30)
SPOR
1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.
- Organizasyonun dördüncü gününde E Grubu'nda Kosta Rika-Sırbistan, Brezilya-İsviçre, F Grubu'nda da Almanya-Meksika karşı karşıya gelecek.
(Samara/15.00/Rostov-On-Don/21.00/Moskova/18.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum