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GÜNDEM ÖZETİ /17 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan-Etimesgut STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşma programına katılacak, Altındağ STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramlaşma programlarına katılacak.

(Afyonkarahisar/09.00-23.30)

2- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tunceli, Elazığ ve Tokat'ta miting düzenleyecek.

(Tunceli/13.00/Elazığ/16.00/Tokat/18.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yağlı güreş müsabakasını izleyecek ve bayramlaşma programlarına katılacak.

(Düzce/12.00-16.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeni Malatyaspor'un mali kongresine katılacak, mahalle muhtarlarını ziyaret edecek.

(Malatya/10.30/11.30)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kazan Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Arnavutluk, Sırbistan ve Kosova’da sandık başına gidecek.

(Tiran/Belgrad/Priştine)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün üçüncü yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/13.30)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde E Grubu'nda Kosta Rika-Sırbistan, Brezilya-İsviçre, F Grubu'nda da Almanya-Meksika karşı karşıya gelecek.

(Samara/15.00/Rostov-On-Don/21.00/Moskova/18.00)

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