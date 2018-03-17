GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2018

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Adalet" konferansına iştirak edecek.

(Adana/Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00)

5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.30)

8- Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8.'lik turunda Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası ve Maliye Piyango-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00)

9- Spor Toto 2 ve 3. Lig'de 27. hafta maçları başlayacak.

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