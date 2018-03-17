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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Adalet" konferansına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sur ilçesinde yenilenen iş yerlerinin açılışı ve geleneksel Diyarbakır evleri temel atma törenine katılacak.

(Diyarbakır/16.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek Uluslararası Denizcilik Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, DSİ toplantı salonunda, kentte devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarının değerlendirileceği toplantıya katılacak.

(Samsun/14.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi belediye başkanlarıyla istişare toplantısına katılacak.

(Denizli/10.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanlığınca Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın oturum başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları oynanacak.

(Ankara/13.30/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Çaykur Rizespor-Adanaspor, Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep ve Altınordu-Denizlispor maçları yapılacak.

(Gaziantep/Rize/13.00/Manisa/İzmir/15.30)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Banvit ve Eskişehir Basket-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.15/Bursa/17.00/Eskişehir/20.15)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi, OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Çukurova Basketbol ve Abdullah Gül Üniversitesi-Canik Belediyespor maçlarına sahne olacak.

(Adana/Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00)

5- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turu ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.30)

8- Voleybol Efeler Ligi play-off 5-8.'lik turunda Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası ve Maliye Piyango-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/Ankara/15.00)

9- Spor Toto 2 ve 3. Lig'de 27. hafta maçları başlayacak.

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17 MART 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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