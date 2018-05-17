GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2018

- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli / 09.30)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova, Zalgiris ve Real Madrid'in teknik adam ve oyuncuları basın toplantısına katılacak.

- Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris maçının hazırlıklarını Stark Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Belgrad/13.00/19.00)

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