GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genç Çiftçi Projesi kapsamında işletme ziyareti gerçekleştirecek, Tarımsal Destekler Hibe Programı imza törenine katılacak.
(Gaziantep/09.45/14.00)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın hizmete veriliş törenine iştirak edecek.
(Kars/11.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
4- TÜİK, mart ayı perakende satış endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları, TOBB'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler, Filistinlilerin gösterileri ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Washington)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde devam edilecek.
(Ankara)
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek.
(Ankara)
- Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara)
- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli / 09.30)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde yer alacak Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova, Zalgiris ve Real Madrid'in teknik adam ve oyuncuları basın toplantısına katılacak.
- Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris maçının hazırlıklarını Stark Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(Belgrad/13.00/19.00)
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