GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak.
(Kırıkkale/ 14.00)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde miting yapacak ve Yağan beldesine halka hitap edecek.
(Erzurum/13.00/16.45)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Sandıklı mitingine katılacak, Sandıklı, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler'de ziyaretlerde bulunacak.
(Afyonkarahisar/10.00-17.00)
3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Kahramanmaraş/14.00/Gaziantep/17.00/Kilis/19.00)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Akçadağ ilçe teşkilatı ile buluşacak ve mahalle ziyaretlerinde bulunacak.
(Malatya/11.00-20.30)
2- TÜİK, bu yılın nisan ayı perakende satış endeksleri ile mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katılacak.
(İstanbul/10.00)
SPOR
1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor. Organizasyonun beşinci gününde F Grubu'nda İsveç-Güney Kore, G Grubu'nda da Belçika-Panama, Tunus-İngiltere maçları oynanacak.
(Nizhny Novgorod/15.00/Soçi/18.00/Volgograd/21.00)
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