GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2018

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Akçadağ ilçe teşkilatı ile buluşacak ve mahalle ziyaretlerinde bulunacak.

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde miting yapacak ve Yağan beldesine halka hitap edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor. Organizasyonun beşinci gününde F Grubu'nda İsveç-Güney Kore, G Grubu'nda da Belçika-Panama, Tunus-İngiltere maçları oynanacak.

(Nizhny Novgorod/15.00/Soçi/18.00/Volgograd/21.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

