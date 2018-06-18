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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak.

(Kırıkkale/ 14.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Hınıs ilçesinde miting yapacak ve Yağan beldesine halka hitap edecek.

(Erzurum/13.00/16.45)

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Sandıklı mitingine katılacak, Sandıklı, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler'de ziyaretlerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.00-17.00)

3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'te düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Kahramanmaraş/14.00/Gaziantep/17.00/Kilis/19.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Akçadağ ilçe teşkilatı ile buluşacak ve mahalle ziyaretlerinde bulunacak.

(Malatya/11.00-20.30)

2- TÜİK, bu yılın nisan ayı perakende satış endeksleri ile mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya'da sürüyor. Organizasyonun beşinci gününde F Grubu'nda İsveç-Güney Kore, G Grubu'nda da Belçika-Panama, Tunus-İngiltere maçları oynanacak.

(Nizhny Novgorod/15.00/Soçi/18.00/Volgograd/21.00)

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18 HAZİRAN 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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