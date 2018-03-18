GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mart 2018

(Mersin/14.00/İstanbul/16.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik turu ilk maçında Maliye Piyango ile Fenerbahçe, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

6- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor, Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor, Samsunspor-Boluspor, MKE Ankaragücü-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Erzurum/Balıkesir/13.00/Samsun/15.30/Ankara/18.00)

7- Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya'nın TTC Berlin Eastside ekibini konuk edecek.

(Bursa/16.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 27. hafta müsabakaları yapılacak.

9- MotoGP'de 2018 sezonu Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

(Losail/19.00)

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