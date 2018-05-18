GÜNDEM ÖZETİ / 18 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı, bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek. (İstanbul/19.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak. (Kırklareli/12.00/Tekirdağ/17.00) 2- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Adalet Yürüyüşü" sırasında Almanya'da üretilen bir program üzerinden çoğunlukla CHP'li yöneticilerin ve milletvekillerinin dinlenmesine ilişkin Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacak. (Ankara/11.00) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aktepe Mahallesi'nde iftar programına katılacak, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle bir araya gelecek. (Denizli/20.15/21.00) 2- TÜİK, 2017 yılı doğum istatistikleri ile nisan ayı konut satış verilerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) 3- TOBB, nisan ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00) 4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile mayıs ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından yaşanan gelişmeler, Filistinlilerin gösterileri ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik saldırıları takip ediliyor. (Kudüs/Gazze/Washington) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenlenecek. (İstanbul/16.00) 2- FETÖ davaları - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan 39 öğretmenin yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya / 09.00) - Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı Gişeleri’nde meydana gelen olaylarla ilgili tutuklu 65 sanığın yargılanmasına İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.