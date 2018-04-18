GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı ve Türkiye Projesi - İklim Değişikliği ve Fırsatları" ile İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Düşünce Platformu "Şehir ve Medeniyet" konulu konferansa katılacak.

-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

- Darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek. Günün diğer maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Litvanya'nın Zalgiris ekibi karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Atina/21.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.