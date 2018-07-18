GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2018

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu Devlet Hastanesinde tren kazasında yaralananları ziyaret edecek, Ergene Vakıflar Mahallesi'nde taziye ziyaretinde bulunacak, Sarılar Mahallesi'nde basın açıklaması yapacak, Muratlı Aşağısevindikli ve İnanç mahalleleri ile Uzunköprü'de de taziye ziyaretlerinde bulunacak.

- İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün sözde TSK imamı firari Adil Öksüz ile ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen yengesi Şenay Öksüz’ün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 93 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00)

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