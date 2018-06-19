GÜNDEM ÖZETİ / 19 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde muhtarlar, STK, sendika, TMOB, Tabipler ile Eczacılar odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. (İzmir/11.00/13.30) 2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti'nin Çandır ve Çayıralan ilçe mitinglerine katılacak. (Yozgat/13.30/16.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı STK ve iş adamları kahvaltısı ile iş adamları toplantısına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunup mitinglere ve Rumeli Balkan Festivali'ne iştirak edecek. (İstanbul/09.30-21.00) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, doğu ve güneydoğulu seçmenlerin kanaat önderleri ve temsilcileriyle Wow Hotel'de bir araya gelecek. (İstanbul/20.00) 4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhtarlarla kahvaltıda bir araya gelecek, Dinar ve Şuhut ilçelerinde temaslarda bulunacak.

(Afyonkarahisar/09.00-20.30) 5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tekkeköy ilçesinde ATASAM Hastanesi'ni ziyaret edecek, Karadeniz Tarımsal Araştırma Merkezi, Bahadır Tıbbi Aletler ile Aygün Cerrahi Aletler personeliyle bir araya gelecek, Nejat Akyol Bakımevi'ne ziyarette bulunacak, Tekkeköy Belediyesi personeliyle buluşmaya katılacak. (Samsun/10.30-17.00) 6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı Samsun mitinginde konuşacak. (Samsun/17.00) 7- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hatay ve Antalya'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak. (Hatay/14.00/Antalya/17.30) 8- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i Beştepe'deki kulüp tesislerinde ziyaret edecek. (Ankara/14.00) EKONOMİ 1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ (MOTAŞ) personeliyle istişare toplantısı yapacak, hal binasını, hayvan pazarı esnafını, Özsan Sanayi Sitesini, Yeniköy'ü, Yeni Arapgir Garajı esnafını ziyaret edecek, Topsöğüt mahalle toplantısına katılacak.

(Malatya/05.00/06.00/13.30/20.30) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve konut fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30) 3- TÜİK, satınalma gücü paritesine ilişkin 2017 yılı geçici sonuçlarını açıklayacak. (Ankara/12.00) 4- Hazine, 2, 6 ve 10 yıl vadeli üç ihale düzenleyecek. (Ankara) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Türkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla gerçekleştirilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018- Arama Kurtarma Tatbikatı, kara safhasıyla başlayacak. (Girne) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün iş dünyası yapılanması kapsamında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili 22'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı dava, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. (Adana/09.30)

\ - Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30)

\ - Düzce'de FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 9'u tutuklu 77 sanığın yargılanması sürecek. (Düzce/10.00)

\ - Bolu'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanıklı davanın görülmesine devam edilecek. (Bolu/10.30) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İdil'de kahvaltı programına katılacak, Cizre Gençlik Merkezi ile futbol sahası yapılacak alanda incelemede ve esnaf ziyaretinde bulunacak.