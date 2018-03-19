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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mart 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 00:16 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'yı makamında kabul edecek, turizmde 2018 beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Mamak ilçesinde 75 yaşındaki İsmet Dal ile 73 yaşındaki Emine Mercan'ı ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adana Ticaret Borsası Kompleksi'nin açılışına katılacak.

(Adana/14.00)

2- TÜİK, 2017 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi ile bu yılın ocak ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun tanıtım ofisinin açılışını gerçekleştirecek ve konut alanında basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.30)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılandığı dava, Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135’i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Şırnak'ta darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı dava, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde sürecek.

(Adana/09.30)

- Mersin'de darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Mersin/10.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

(İstanbul/12.00)

2- TFF 2. Lig'de 27. haftanın son maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Gümüşhanespor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00)

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19 MART 2018 GÜNDEM ÖZETİ

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