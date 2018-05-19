GÜNDEM ÖZETİ / 19 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanacak. YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 55 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla düzenlenen "Filistin'e Umut Ol Yardım Kampanyası Tanıtım Programı"na iştirak edecek. (İstanbul/13.30) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlık tarafından düzenlenen "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katılacak. (İstanbul/20.25) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bayramyeri Meydanı Seçim Ofisi'nin açılışına ve Akkonak Mahallesi İftar Programı'na katılacak. (Denizli/15.00/20.16) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Yeşilyurtlular Yardımlaşma Derneğinin iftarına katılacak. (İstanbul/20.25) 3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılacak. Partisinin il teşkilatı toplantısına ve iftar yemeğine iştirak edecek olan Ağbal, esnafı ziyaret edecek.

(Bayburt/10.30-22.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum izleniyor. (Halep/İdlib/Humus) SPOR 1- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenecek resmi törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığında, 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşacak heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak. (Ankara/09.15) 2- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Göztepe-Galatasaray, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak. (İzmir/İstanbul/İstanbul/İstanbul/19.00) 3- Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak. (Bursa/21.30) 4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak.