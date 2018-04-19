GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/11.00/15.00/17.00/18.00) 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşecek, Meclis Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen ve komisyon üyeleri ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ayrı ayrı kabul edecek. (TBMM/11.30/12.45/16.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut'un İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. (İstanbul/13.30) 4- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nın konuğu olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/18.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cizre Dirsekli ve Şırnak konutlarını inceleyecek, Valilik, Sanat Sokağı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak. (Şırnak/12.30-16.00) 3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansının 2. gününde yapılacak oturumlara katılacak. (Bakü) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'deki temasları kapsamında Şanghay Belediyesini ziyaret edecek. (Şanghay) 5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"nin açılış törenine iştirak edecek. (İstanbul/11.00) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Ömer Halisdemir davası karar duruşmasını takip ederek basın açıklaması yapacak. (Ankara/09.30) 7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30) 8- TBMM'den - TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

- TBMM KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek. (TBMM/14.00/11.00/12.30) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası Töreni'ne katılacak. (İstanbul/16.00/19.00) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali 1. Uluslararası Sanayi Fuarı'na katılacak. (Bamako) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin beklenti anketini düzenleyecek, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) 4- TÜİK, "Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016" adlı haber bülteni ile 2017 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.30)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) GÜNCEL 1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Valiliği ziyaret edecek, "Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı"na ve "Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılacak. (Erzurum/09.30-17.00) 2- FETÖ davaları - Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı "böcek" davasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.