GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2018

(Ankara/09.30)

- İstanbul'da FETÖ kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/11.00)

- İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında dosyası ayrılan 142 sanığın yargılanması devam edecek.

(İzmir/09.30)

- Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanması sürecek.

(Sakarya/09.30)

- Bolu'da FETÖ/PDY'nin "Emniyet yapılanması" kapsamında açılan davada 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak. Kupada 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek eşleşmede Karadağ temsilcisi Titograd, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı konuk edecek.

(Podgorica/21.30)

2- Fransa Bisiklet Turu 12. etapla devam ediyor.

3- Dünya Eskrim Şampiyonası Çin'de başlayacak.

(Wuxi)

4 - Almanya'daki 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

(Chemnitz/21.15)

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