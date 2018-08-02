GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2018

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

2- ABD Hazine Bakanlığının, Türk yargısına müdahale ederek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı almasının ardından gelişmeler izleniyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış törenine katılacak ve toplantı çerçevesinde katılımcı ülkelerden bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(İstanbul/11.00)

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- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal teşebbüsü ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısına ilişkin 36 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçları yapılacak. Beşiktaş, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

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