GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi ile Yahyalı Meydanı açılışlarına katılacak.
(Kayseri/15.00/17.00)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bolvadin'de iftar programına iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/20.15)
3- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nevşehir, Adıyaman ve Malatya mitinglerinde halka hitap edecek.
(Nevşehir/14.00/Adıyaman/16.00/Malatya/17.30)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, esnaf ziyareti yapacak, kasap pazarını ziyaret edecek, iftar programına, kadın kolları ev toplantısına ve site toplantısına katılacak.
(Malatya/11.00/13.00/19.00/21.00/22.30)
EKONOMİ
1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kışla Caddesi, Ayakkabıcılar Çarşısı ile Peynirciler ve Kadayıfçılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret edecek, öğrencilerle buluşacak ve Kale ilçesindeki iftar davetine katılacak.
(Malatya/11.00/13.00/14.30/19.00)
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan Assisstt Çağrı Merkezi'nin açılış törenine katılacak, Tuzluca ve Iğdır'da esnafı ziyaret edecek. Karakoyunlu'da halk ile buluşma programına ve Iğdır Vefa İftarı'na katılacak Arslan, esnafla bir araya gelecek.
(Ardahan/11.30-Iğdır/14.00/16.30/17.30/19.40/20.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak merkezi sınav, iki bölüm halinde yapılacak.
(09.30)
SPOR
1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.
(Sliedrecht/18.00)
2- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Almanya ile karşılaşacak.
(Gummersbach/17.00)
3- Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde başlayacak. Kongrenin ilk gününde raporlar ve gündemdeki tüm maddeler görüşülecek, başkanlık seçimi yarın yapılacak.
(İstanbul/10.30)
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