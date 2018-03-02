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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de

- Batı Afrika turu kapsamında Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin son durağı Mali'nin başkenti Bamako'ya geçecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda resmi törenle karşılanacak, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüşecek.

- İki lider, ülkeleri arasında yapılacak anlaşmaların imza töreninde hazır bulunacak, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Bamako)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İznik'in Osmanlı Devleti tarafından fethinin 687. yıl dönümü programı ile Bosna Hersek'in 25. bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonuna iştirak edecek.

(Bursa/14.00/18.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İLBANK AŞ Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası inşaatında incelemede bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.30/15.00/15.30/16.00/16.30)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Ceza Hukuku Sempozyumu'nun açılışına katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, kentte inşa edilen tesislerin toplu temel atma merasimine iştirak edecek, Bebek Meyve Ormanı'nı gezecek.

(Bolu/09.00/11.30/12.30/14.00/15.30)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(Hatay/11.30/12.00/14.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri ile geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe girişimi davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri albay Ali Yazıcı, eski alay komutanı albay Muhsin Kutsi Barış'ın da aralarında bulunduğu 534 kişinin yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılanması, Bölge Adliye Mahkemesindeki duruşma salonunda sürecek.

(İstanbul/10.00)

2- 28 Şubat dönemine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kamu Denetçileri Kurumu Sporda Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştayı'na katılacak, Zeytinburnu Beştelsiz Yüzme Havuzu'nun açılışını yapacak.

(Ankara/09.30/İstanbul/15.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Kayserispor karşılaşacak.

(Bursa/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep ve Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Giresun/Elazığ/18.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Madrid/23.00)

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