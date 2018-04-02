GÜNDEM ÖZETİ / 2 Nisan 2018

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, biri firari 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- FETÖ'nün Pamukkale Üniversitesi yapılanması davasında eski rektör Hüseyin Bağcı'nın da aralarında bulunduğu 115 sanığın yargılanması, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Denizli/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Siirt/09.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Kayserispor ile Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta, Adanaspor-Samsunspor ve Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Adana/Gaziantep/18.00)

3- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Hentbol Federasyonunun konferans salonunda yapılacak.

(Ankara/14.30)

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