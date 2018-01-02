GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kızlara Değer Geleceğe Değer 2" projesinin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Tahran)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 49 kişinin yaralanmasına ilişkin 15'i tutuklu 61 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul)

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(AA)