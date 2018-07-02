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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Zahit Gürdal'ın cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.14)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığı ile Yeşilay arasında gerçekleştirilecek "Bağımlılıkla Mücadelede Güç Birliği: ASPB Sosyal Uyum Birimi YEDAM Uygulaması" protokol imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Seçim Kurulu mazbata törenine katılacak, Valilik, Malatya Ticaret Borsası, İl Emniyet Müdürlüğü, MÜSİAD, esnaf ve taziye ziyaretlerinde bulunacak.

(Malatya/11.00-18.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan bölgelerdeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

(Sivas/09.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 15 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya-Meksika, Belçika-Japonya karşı karşıya gelecek.

(Samara/17.00/Rostov-On-Don/21.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

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