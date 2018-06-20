GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Anıtı" temel atma törenine katılacak. (TBMM/14.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ile toplantıya katılacak, Gürsoy Fındık Fabrikası, Kumbaşı Balıkçı Barınağı, Ziraat Odası ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği'ni ziyaret edecek. (Ordu/12.00/13.30/14.15/15.00/15.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kamu-STK İşbirliği İçin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi"nin açılış törenine katılacak, AK Nokta ziyareti yapacak, Sevgi Yürüyüşü ve Roman Buluşması'na iştirak edecek. (İstanbul/14.00-21.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Üsküdar Yapı Kayıt Toplantısı"na katılacak. (İstanbul/11.00) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafla kahvaltıda, kanaat önderleri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, çeşitli ilçelerde mitinglere katılacak, Gümüşhaneliler Derneğinin akşam yemeği programına iştirak edecek.

(İstanbul/08.00-23.00) 4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Mazlum Et Entegre Tesisi açılışına ve Demharyol Kooperatifi temel atma törenine katılacak, Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle bir araya gelecek, ziyaretlerde bulunacak. (Afyonkarahisar/10.30-19.00) 5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Çorlu ve Mersin mitinglerine katılacak. (İstanbul/10.30-Çorlu/14.00-Mersin/17.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD Düzce Şubesi üyeleriyle Erguvan Tesislerinde kahvaltılı toplantı yapacak, İl Spor Müdürlüğünde Amatör Kulüplere Destek Programı'na ve AK Parti İl Başkanlığındaki "Gençler İktidara Pedal Çeviriyor Bisiklet Turu"na iştirak edecek. (Düzce/08.30/14.00/18.00) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliğinde TEB-Eximbank protokol törenine, Yazıcıbaşı Merkez Camisi'nde Şehit İstihkam Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in cenaze törenine katılacak. (Denizli/09.00-İzmir/13.19)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Özsan Sanayi Sitesi ve Yeşilyurt Ziraat Odası'nı ziyaret edecek, Yeşilyurt ve Yakınca'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Zirve Spor Kulübünün açılışının ardından Orduzu'nda mahalle toplantısına katılacak. (Malatya/08.00-20.30) 4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle toplantılar yapacak, esnafı, AK Parti İl ve Bor ilçe seçim irtibat bürolarını ziyaret edecek. (Niğde/13.00-21.00) 5- TÜİK, mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2017" bültenini yayımlayacak. (Ankara/10.00/12.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Su" Uluslararası On Yıllık Eylem Konferansı düzenlenecek. (Duşanbe) 2 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.