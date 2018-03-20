GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Lsotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi’yi kabul edecek. (TBMM/15.00) 2- AK Parti ve CHP'nin Meclis grupları toplanacak. (TBMM/11.15/13.30) 3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde kontrolün sağlanmasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor. (İdlib/Azez/Afrin) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüşecek, Türkiye-Sırbistan KEK 3. Dönem Toplantısı'na katılacak, ziyaretler gerçekleştirecek. (Belgrad) 2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan ziyareti kapsamında TİKA projelerinin açılışlarını yapacak, bazı resmi temaslarda bulunacak. (Ulanbator) 3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları ve Bağımlılıkla Mücadele Bölge Değerlendirme toplantılarına katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı Konferans Salonu'nda "Saraçoğlu Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (Ankara/10.00) 5- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ferko Ilgaz Mountain Resort Hotel'de büyükelçilere verilecek yemeğe iştirak edecek. (Kastamonu/20.00) 6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Konya Tarım Fuarı'nın açılış törenine katılacak. (Konya/12.00) 7- TBMM'den - Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek. - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ele alınacak. (TBMM/15.00/15.30) EKONOMİ 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 6. Uluslararası Katar Tarım Fuarı'nın açılış törenine katılacak ve birtakım görüşmeler gerçekleştirecek.

(Katar) 2- TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksi ile şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Hazine, 2 ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/14.00) GÜNCEL 1- Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in cenazesi, TBMM'de ve Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenecek törenlerin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (Ankara/11.00/13.03) 2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda "Yaşlılar Haftası ve Çanakkale’yi Anma" programına katılacak. (Ankara/14.00) 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün darbe girişiminde Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00) - Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Akıncı Üssü darbe girişimi davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - Sakarya'da darbe girişimine ilişkin davada 86'sı tutuklu 222 sanığın 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya/09.00) - Şırnak'taki darbe girişimi davasında, aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılanması, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde sürecek. (Adana/09.30) - Mersin'de darbe girişimine ilişkin davada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 32 sanığın yargılanmasına 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Mersin/10.00) SPOR 1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İsrail'in Maccabi FOX takımını konuk edecek. (İstanbul/20.45) 2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. (İstanbul/20.45) 3- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Eczacıbaşı VitrA, Almanya'nın SSC Palmberg takımıyla karşılaşacak.