GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2018

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Masalpark otoparkı ile Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(Osmaniye/14.00/Adana/16.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

(İstanbul/19.05)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid karşılaşması yapılacak.

- Üçüncülük müsabakasında ise CSKA Moskova ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00/18.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Şanlıurfa/15.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

