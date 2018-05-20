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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'e hareket edecek.

- Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic tarafından karşılanacak Erdoğan, İzetbegovic ile Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, 6. UETD Genel Kuruluna ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora törenine katılacak.

(Ankara/11.00/Saraybosna)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne iştirak edecek ve Bingöl Şehir Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak.

(Diyarbakır/16.30/Bingöl/19.34)

3- 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Masalpark otoparkı ile Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyecek.

(Osmaniye/14.00/Adana/16.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

(İstanbul/19.05)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid karşılaşması yapılacak.

- Üçüncülük müsabakasında ise CSKA Moskova ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00/18.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Şanlıurfa/15.30)

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20 Mayıs 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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