GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'e hareket edecek.
- Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic tarafından karşılanacak Erdoğan, İzetbegovic ile Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.
- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, 6. UETD Genel Kuruluna ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora törenine katılacak.
(Ankara/11.00/Saraybosna)
2- Başbakan Binali Yıldırım, Yenişehir İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Büyük Kudüs Mitingi"ne iştirak edecek ve Bingöl Şehir Stadyumu'nda vatandaşlarla iftarda buluşacak.
(Diyarbakır/16.30/Bingöl/19.34)
3- 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Masalpark otoparkı ile Uğur Mumcu Meydanı'nda miting düzenleyecek.
(Osmaniye/14.00/Adana/16.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.
(İstanbul/19.05)
2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid karşılaşması yapılacak.
- Üçüncülük müsabakasında ise CSKA Moskova ile Zalgiris karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/21.00/18.00)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori B Grubu ilk maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
(Şanlıurfa/15.30)
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