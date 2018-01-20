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GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2018

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 00:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan il kongrelerine ve Kütahya 15 Temmuz Şehitler Seramik Fabrikası açılış törenine katılacak.

(Kütahya/12.00/13.30/Uşak/15.00)

2- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da "Nazım Hikmet'in doğum gününü kutluyoruz" isimli programa iştirak edecek.

(Wuppertall)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK Marmara Bölge Toplantısına katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partilerinin 6. Bilecik İl Kongresine iştirak edecek.

- Şahin ayrıca Zonguldak il kongresine katılacak.

(Bilecik/16.00/Zonguldak/13.00/)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Yakınları ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni ile MÜSİAD tarafından Arakan, Etiyopya ve Suriye'deki ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenecek "Mazlum Coğrafyalara Umut Olmak" temalı programa iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/16.00/19.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılacak.

(Ankara/09.45/11.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Karlıova Kadın Kolları Kongresine iştirak edecek.

(Bingöl/11.00)

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Almanya'da Gıda ve Tarım Küresel Forumu ile 10. Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na katılacak.

(Berlin)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Kültür Sarayı sunumuna katılacak, Beylerderesi DSİ göletinde incelemede bulunacak ve açılışlara katılacak, Artuklu 6. AK Parti Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Malatya/08.30-12.00/Mardin/13.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Serhat Kodlama ve Robotik Akademisi açılış töreni ile AK Parti Kars Gençlik Kolları Kongresine katılacak.

(Kars/10.00/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

2- Suriye'de Beşar Esed rejimi ve destekçisi güçlerin Idlib gerginliği azaltma bölgesindeki saldırıları takip ediliyor.

(İdlib)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığınca düzenlenen "81 İl Aynı Dil" buluşmasına ve Sancaktepe Belediyesi Sporcu Laboratuvarının açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Göztepe maçları oynanacak.

(Karabük/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'de ikinci yarı, Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Denizli/Adana/13.00/Eskişehir/15.30)

4- Voleybol Efeler Ligi 14. haftasında İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, Beşiktaş-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Afyon Belediyesi Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor ve Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmaları yapılacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/14.00/14.00/Manisa/14.00/Ankara/15.00)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Adana ASKİ-OGM Ormanspor, Çukurova Basketbol-Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Bornova Beckerspor ve Abdullah Gül Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi maçlarına sahne olacak.

(Adana/Mersin/Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00)

6- TFF 2. ve 3. Liglerde ikinci yarı oynanacak maçlarla start alacak.

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta maçları oynanacak.

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(AA)

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