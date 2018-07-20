GÜNDEM ÖZETİ / 20 Temmuz 2018

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya / 09.30)

SPOR

1- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerinde Türkiye, B Grubu'nda ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Vaasa/20.30)

2- Atletizmde IAAF Elmas Lig'in 10. ayak yarışları Monaco yapılacak. Erkekler 200 metrede milli sporcu Ramil Guliyev piste çıkacak.

(Monaco/22.35)

3- Fransa Bisiklet Turu 13. etapla devam ediyor.

4- Dünya Eskrim Şampiyonası, Çin'de sürüyor.

(Wuxi)

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