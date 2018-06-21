GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret edecek, İstanbul 1. Bölge Esnaf ve KOBİ Buluşması'na katılacak. (İstanbul/11.00/18.30) 2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/12.00/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, vatandaşlarla buluşacak, Kaman mitingine iştirak edecek. (Kayseri/10.00/Kırşehir/16.00/18.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafı ziyaret edecek, Fırıncılar Odası programına ve bazı ilçelerdeki mitinglere katılacak. (İstanbul/10.00-23.00) 3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bölgesel Medya Buluşması'na iştirak edecek. (Sivas/11.00) 4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit aileleriyle kahvaltı programına ve Yörükoğlu mobilya mağazasının açılışına katılacak. (Afyonkarahisar/09.00/14.00) 5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 19 Mayıs ilçesinde Yörükler Mahalle toplantısına katılacak, Mevlana Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek, İlkadım ilçesinde görme engelliler hediye programına katılacak, Liman Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak ve Erbakan Vakfını ziyaret edecek.

(Samsun/11.00/13.15/15.30/17.30 6- "Millet İttifakı Tutum Belgesi", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri tarafından JW Marriot Otel'de düzenlenecek toplantıyla açıklanacak. (Ankara/14.00) 7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstasyon Meydanı'nda "Büyük Çukurova Mitingi"ne katılacak. (Adana/18.00) 8- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD Genel Merkezi'nde TÜSİAD üyeleriyle bir araya gelecek. (İstanbul/10.15 ) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ziyaretlerde bulunacak, Diriliş Mahallesi Bölge Toplantısı'na katılacak. (Sivas/14.30-19.30) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ziyaretlerde bulunacak, esnafla bir araya gelecek. (Malatya/09.00-19.30) 3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyaretlerde bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla görüşecek. (Aksaray/12.30-19.30) 4- Türkiye'nin program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamında ilk uçağın teslim töreni gerçekleştirilecek. (Dallas) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30) 6- TÜİK haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Kocaeli/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek “Turizm İstişare Kurulu Toplantısı”na katılarak turizmde ilk 5 aylık istatistikleri açıklayacak.