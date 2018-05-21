GÜNDEM ÖZETİ / 21 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna verecek.
(Ankara)
EKONOMİ
1- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Konferans Salonu'nda, "Liman Tek Pencere Sistemi" protokol imza törenine katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.00)
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi"nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- İzmir'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 280 sanığın yargılandığı darbe girişimi davası görülecek.
(İzmir/10.00)
- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içerisindeki üyeleri hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanması sürecek.
(İzmir/10.00)
- FETÖ'nün Bolu'daki emniyet yapılanması davasında 73 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Bolu/10.00)
- Darbe girişimi sırasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemleri ilişkin davada 36 sanığın yargılanması sürecek.
(Gaziantep/14.00)
SPOR
1- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
2- Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçlarında Selçuklu Belediyespor-Afyon Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Durmazlar maçları yapılacak.
(Konya/İstanbul/14.00)
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