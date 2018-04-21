GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaya Ramada Otel'de Balkan Rumeli Çalıştayı'na katılacak. (İstanbul/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda düzenlenecek AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek. (Bursa/16.00) 2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, banliyö hizmeti verecek GAZİRAY temel atma törenine katılacak. (Gaziantep/12.00) 3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Ataşehir, Maltepe, Sancaktepe ve Beykoz İlçe Kadın Kolları kongrelerine iştirak edecek. (İstanbul/11.00/13.00/15.00/18.00) 4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunları 3. Buluşması, Aydoğan Aydın Köprüsü temel atma töreni ile TÜGVA İl Temsilciliği Genç Yönetici Okulu Programı, Kocasinan Belediyesi Erciyesevler Sosyal Tesisleri, kapalı pazar yeri ve Birlik Vakfı şube açılışlarına katılacak. (Kayseri/10.00-16.00)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bucak Kaymakamlığını ziyaret edecek, BEKAP Kitap Fuarı ile Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışlarına ve Ahmet Kadriye Öztürk Öğretmenevi'nde düzenlenecek eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek. (Burdur/10.30-16.00) 6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak. (Ankara/11.15/14.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Açılışı, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi Takdimi, Tokat Ortak Kullanım Tesisi Açılışı törenlerine katılacak, STK ile oda ve borsa temsilcileriyle bölge istişare toplantıları yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Tokat/12.30-18.15) 2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek, Uludere Şenoba Gençlik Festivali Şenliği'ne katılacak, Uludere’de açılması planlanan Gülyazı Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak.