GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla toplantı yapacak. (Tokat/14.00) 2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.30) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/09.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile Buluşma" programına ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet törenine katılacak. (Kayseri/09.00/14.00) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çağlayan ve Eyüp Yeşilpınar'da miting düzenleyecek. (İstanbul/14.30/23.30) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İscehisar'da temaslarda bulunacak, kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapacak. (Afyonkarahisar/14.00/15.00) 4- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülke parlamenterlerden oluşan seçim gözlemi heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'yı ziyaret edecek.

(TBMM/10.00/14.00/15.00) 5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyecek. (Ankara/18.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, esnafı ve TÜMSİAD'ı ziyaret edecek, Melen Parkı'nda "Düzce Yerel Medya Buluşması"na katılacak, Düzce Belediyesi yaz okuluna ziyarette bulunacak, fener alayına iştirak edecek. (Düzce/14.00-21.00) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda e-İhracat Seferberliği Projesinin tanıtım toplantısına katılacak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun yıl sonu gösterisini izleyecek. (İstanbul/12.00/Denizli/21.00) 3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde esnafı ziyaret edecek, ilçede mahalle toplantılarına iştirak edecek, Minibüsçüler Odası toplantısına ve "Tüm İmam Hatipliler Buluşması" etkinliğine katılacak. (Malatya/08.30-20.30) 4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı belde ve ilçelerde esnafla bir araya gelecek, AK Parti Aydıntepe ve Demirözü ilçe teşkilatlarını ziyaret edecek.

(Bayburt/11.00-20.30) 5- TÜİK tarafından 2017 yılı kültürel istihdam verileri açıklanacak. (Ankara/10.00) 6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. (Ankara/14.30) 7- TOBB tarafından mayıs ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikler yayımlanacak. (Ankara/10.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 316 kişinin yargılandığı davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu, 2'si firari 22 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanmasına 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.