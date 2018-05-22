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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

(Ankara/16.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hilton Garden Inn'de, "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/20.09)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Antalya/11.45-13.30/Nevşehir/17.00-19.58)

4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin il başkanlığı ile Terme, Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Samsun/11.00-16.30)

5- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.

(Düzce/14.00/Bolu/16.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE-TÜBİTAK SAGE Ar-Ge projeleri imza törenine katılacak.

(Kırıkkale/14.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Mayıs mahalle iftarına ve 15 Mayıs otopark açılışına iştirak edecek.

(Denizli/20.19/21.00)

3- TÜİK, ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Kocaeli/09.00)

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanması sürecek.

(Sakarya/09.00)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes-Darüşşafaka, TOFAŞ-Eskişehir Basket maçları yapılacak.

(İstanbul/18.15/Bursa/20.45)

2- FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları başlayacak.

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

3- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Keçiörengücü-Afjet Afyonspor, Sakaryaspor-Gümüşhanespor maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/Sakarya/19.00)

4- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

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