GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. (Ankara/16.00) 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hilton Garden Inn'de, "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katılacak. (Ankara/20.09) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına iştirak edecek. (Antalya/11.45-13.30/Nevşehir/17.00-19.58) 4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin il başkanlığı ile Terme, Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek. (Samsun/11.00-16.30) 5- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak. (Düzce/14.00/Bolu/16.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE-TÜBİTAK SAGE Ar-Ge projeleri imza törenine katılacak.

(Kırıkkale/14.00) 2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Mayıs mahalle iftarına ve 15 Mayıs otopark açılışına iştirak edecek. (Denizli/20.19/21.00) 3- TÜİK, ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek. (İstanbul/10.00) - 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00) - Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılandığı dava görülecek. (Kocaeli/09.00) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanması sürecek.