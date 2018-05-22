GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
(Ankara/16.00)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hilton Garden Inn'de, "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katılacak.
(Ankara/20.09)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik ziyaretlerinde bulunacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış törenlerine, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
(Antalya/11.45-13.30/Nevşehir/17.00-19.58)
4- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin il başkanlığı ile Terme, Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Samsun/11.00-16.30)
5- CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Düzce ve Bolu'da düzenlenecek mitinglerde konuşacak.
(Düzce/14.00/Bolu/16.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MKE-TÜBİTAK SAGE Ar-Ge projeleri imza törenine katılacak.
(Kırıkkale/14.00)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Mayıs mahalle iftarına ve 15 Mayıs otopark açılışına iştirak edecek.
(Denizli/20.19/21.00)
3- TÜİK, ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı davaya, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılandığı dava görülecek.
(Kocaeli/09.00)
- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuksuz 41 sanığın yargılanması sürecek.
(Sakarya/09.00)
SPOR
1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes-Darüşşafaka, TOFAŞ-Eskişehir Basket maçları yapılacak.
(İstanbul/18.15/Bursa/20.45)
2- FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları başlayacak.
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
(Ankara/17.00)
3- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Keçiörengücü-Afjet Afyonspor, Sakaryaspor-Gümüşhanespor maçları oynanacak.
(Ankara/16.00/Sakarya/19.00)
4- TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum