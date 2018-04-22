GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2018

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yüksek İhtisas Merkezi, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi ile Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi temel atma törenlerine, Bereketler Toplantı Ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek AK Parti İl Gençlik ve İl Kadın Kolları Kongrelerine katılacak, Türkiye Diyanet Vakfının Polisevi'nde yapılacak yurt dışı faaliyetleri toplantısına iştirak edecek.

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.00)

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