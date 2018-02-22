GÜNDEM ÖZETİ / 22 Şubat 2018

(Ankara/14.00)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği ziyaret ederek basın açıklaması yapacak. Eroğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, GAP Vadisi Halil-Ür Rahman Şehir Ormanı'nda fidan dikim törenine iştirak edecek.

(Şanlıurfa/13.15/14.00/14.30/16.00)

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/12.00)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Hayat Vakfı'nı, Yeşilay Derneği'ni, esnafı, Malatya Gazeteciler Cemiyetini, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ile Türkiye Gaziler ve Şehit Ailelerini ziyaret edecek, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla toplantı yapacak.