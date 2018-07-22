GÜNDEM ÖZETİ / 22 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek, düzenlenecek ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Fransa Bisiklet Turu, 15. etapla sürüyor.

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.

4- Dünya Eskrim Şampiyonası, Çin'de devam ediyor.

(Wuxi)

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