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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölan Rood Restaurant'ta meslek odaları ve STK temsilcileriyle, GİMAT Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde iş adamlarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara seslenecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(İstanbul/13.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim konvoyunda yer alacak.

(Düzce/11.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sivil toplum kuruluşu ile Dörtyol-Kapalıçarşı esnaf ziyaretlerinde bulunacak, teşkilat buluşmasına iştirak edecek.

(Malatya/11.00-15.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na F Grubu'nda Güney Kore-Meksika, Almanya-İsveç, G Grubu'nda Belçika-Tunus karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Rostov-On-Don/18.00/Soçi/21.00/Moskova/15.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

(Tarragona)

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23 Haziran 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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