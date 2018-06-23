GÜNDEM ÖZETİ / 23 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gölan Rood Restaurant'ta meslek odaları ve STK temsilcileriyle, GİMAT Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde iş adamlarıyla bir araya gelecek.
(Ankara/11.00/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyük Türkiye" mitinginde vatandaşlara seslenecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.
(İstanbul/13.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçim konvoyunda yer alacak.
(Düzce/11.30)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sivil toplum kuruluşu ile Dörtyol-Kapalıçarşı esnaf ziyaretlerinde bulunacak, teşkilat buluşmasına iştirak edecek.
(Malatya/11.00-15.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na F Grubu'nda Güney Kore-Meksika, Almanya-İsveç, G Grubu'nda Belçika-Tunus karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Rostov-On-Don/18.00/Soçi/21.00/Moskova/15.00)
2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
(Tarragona)
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