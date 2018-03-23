GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2018

3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere Ortadoğu Bakanı Alistair Burt ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri ve basın mensuplarının çocukları ile Vakıf Dede Müzikli Çocuk Oyunu’nun galasına iştirak edecek.

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı"na katılacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Montrö ve Lozan şehrini ziyaret edecek, Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu 6. olağan ilçe kongrelerine katılacak.

(Ankara/14.15)

4- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin’den gelen öğrencilere düzenlenecek kahvaltı programına katılacak.

(Ankara/09.30)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Geleceğiz" projesinin tanıtımına ve "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılış programına, "Visitafyon.org" internet sitesi tanıtımı ve "Açık Kapı Projesi" ofisinin açılışına, AK Parti İl Başkanlığı vefa yemeğine katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30-19.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası'nda Otomotiv Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye - Moldova iş Forumu'na, 7. Otomotiv Ar-ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'na ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ödül törenlerine katılacak.