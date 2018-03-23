GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu 6. olağan ilçe kongrelerine katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00/19.00)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Montrö ve Lozan şehrini ziyaret edecek, Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
(Montrö/Lozan)
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı"na katılacak.
-Törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da bulunacak.
(Malatya/09.30)
2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri ve basın mensuplarının çocukları ile Vakıf Dede Müzikli Çocuk Oyunu’nun galasına iştirak edecek.
(Ankara/14.00)
3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İngiltere Ortadoğu Bakanı Alistair Burt ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(Ankara/14.15)
4- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Mardin’den gelen öğrencilere düzenlenecek kahvaltı programına katılacak.
(Ankara/09.30)
5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Biz Geleceğiz" projesinin tanıtımına ve "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu sempozyuma iştirak edecek.
(İstanbul/13.30)
6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'nın açılış programına, "Visitafyon.org" internet sitesi tanıtımı ve "Açık Kapı Projesi" ofisinin açılışına, AK Parti İl Başkanlığı vefa yemeğine katılacak.
(Afyonkarahisar/09.30-19.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası'nda Otomotiv Çalıştayı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye - Moldova iş Forumu'na, 7. Otomotiv Ar-ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'na ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) ödül törenlerine katılacak.
(İstanbul/11.30-20.00)
3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret edecek ve Arap yatırımcılar ile düzenlenecek toplantıda bulunacak.
(Niğde/10.00-18.00)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İnönü Üniversitesi Merkez Cami Temel Atma Töreni ile Adıyaman Park AVM açılış etkinliğine katılacak, Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Adıyaman Valiliği'ni ziyaret edecek.
(Malatya / Adıyaman 09.30-16.30)
5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek.
(Erzurum/09.30-14.00)
6- TÜİK, 2017 yılı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi, İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla devam edecek. Ayrıca 19 AB üyesi ülke liderlerinin katılımıyla Avro Zirvesi yapılacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da üniversite camisi temel atma törenlerine katılacak, Hacı Yusuf Taş Camii'nde kılınacak cuma namazında hutbe irad edecek, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nde özel oturuma katılacak.
(Malatya/11.30/12.40/14.40)
2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de yer aldığı şöhretler karması, Yargıtay 150. Yıl 1. Halı Saha Kamu Futbol Turnuvası final maçı öncesinde Ampute Futbol Milli Takımı ile gösteri maçı yapacak.
(Ankara/15.00)
3- FETÖ davaları
- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 52 askerin yargılanmasına devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminde Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 26 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.
(İstanbul/10.00)
- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ/PDY mensuplarının sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(İzmir/10.00)
- Mersin'de, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın aralarında bulunduğu 32 sanığın yargılandığı darbe girişimi davası, 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.
(Mersin/14.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Doğan Spor Kompleksi açılışı ve Spor Toto Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti temel atma törenine katılacak.
(İstanbul/14.30)
2- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.30)
3- UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçında Türkiye, İsveç ile karşılaşacak.
(Antalya/17.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
(Atina/22.00)
5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Münih/22.00)
6- Voleybol Bayanlar 1. Lig final etabı maçları Aydın'da başlayacak. İlk gün Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Karayolları ve THY-Pursaklar Voleybol İhtisas maçları oynanacak.
(Aydın/16.00/18.00)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Irak'tan tepki çeken açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz!
Nevşehir'de askeri uçak düştü!
Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı
Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum