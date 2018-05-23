GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası arasında MEB Başöğretmen Salonu'nda imzalanacak Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim-II Projesi Ek Fon İmza Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.00) 2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımı töreni ile sahur programına katılacak, valiliği, belediyeyi, partisinin il başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına iştirak edecek. (Niğde/01.00-13.30/Aksaray/15.30-20.00) 3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ankara Spor Salonu’nda basın toplantısı yapacak. (Ankara/14.00) 4- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzincan ve Sivas'ta miting düzenleyecek. (Erzincan/14.00/Sivas/17.30) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ATO Congresium'da, MÜSİAD Ankara Şubesinin geleneksel iftar programına katılacak.

(Ankara/20.10) 2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattında test sürüşü ve basın açıklaması yapacak, Piri Reis Üniversitesi Fahri Doktora Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/11.45/13.00/15.00) 3- TÜİK, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bu yıl 6’ıncısını gerçekleştireceği Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısına katılacak. (Semerkant) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin düzenlediği "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılacak. (İstanbul/16.00) 2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki üniversitelerde lisans eğitimi gören ve enstitülerde yüksek lisans, doktora yapan uluslararası öğrencilerle YÖK'te iftar yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/20.10) 3- FETÖ davaları - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 87 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek. (Kocaeli/09.30) - Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek. (İstanbul/10.00) - Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına, Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, İran ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başlayacak. (İstanbul/18.30) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş Sompo Japan-Banvit, Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.