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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına iştirak edecek, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak.

(Ankara/12.30/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/20.30)

3- TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü

- TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anıtkabir'de düzenlenecek tören ile 1. TBMM'deki anma törenine katılacak.

- Kahraman, kutlamaları kabul edecek, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile beraberindeki heyetle bir araya gelecek ve 23 Nisan Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak.

- TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü nedeniyle özel gündemle toplanacak.

(TBMM/Ankara/09.00/09.15/10.00/11.30/12.15/19.00/14.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüşecek, TBMM'nin 98. açılış yıl dönümü töreni ile TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.15/10.00/11.30/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek ve çocukları makamında kabul edecek.

(Ankara/08.30/09.15)

2- TBMM'den

-TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 15 üniversite kurulmasını öngören kanun tasarısı ele alınacak.

(TBMM18.00/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstabul/20.00)

2- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvasında ana tablo müsabakaları Garanti Koza Park'ta başlayacak.

(İstanbul/11.00)

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