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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2018

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile yurt içi ve dışındaki yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca düzenlenen Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı'na ve Of Yemişalan Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.30/13.00)​

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sheraton Otel'de Rekabetçi Sektörler İkinci Dönem Çağrı Sonuçları ve Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CNR EXPO'da düzenlenen IMOB 14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarını ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00)

3- TÜİK, ocak ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesinin Türkiye kanadını oluşturan konfederasyon, birlik ve iş dünyası derneklerinin temsilcileri TOBB İkiz Kuleler'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00)

5- Hazine, 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

6- 48'inci Dünya Ekonomi Forumu (WEF) devlet, hükümet başkanları ve iş adamlarının katılımıyla İsviçre'de başlayacak.

(Davos)

7- Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/10.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

(Paris)

2- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilecek ve Doğu Kudüs'te bulunan ağlama duvarını ziyaret edecek.

(Tel Aviv/Kudüs)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrası görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Konya'da 180'i tutuklu 486 sanığın yargılandığı FETÖ'nün çatı yapılanması davasının görülmesine 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Konya/09.00)

- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. haftasında Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

(İzmir/20.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur I Grubu 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın ESSM Le Portel takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Galatasaray, Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Afyon Belediyesi Yüntaş, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe-Maliye Piyango maçları yapılacak.

(Manisa/14.00/Gümüşhane/16.00/Ankara/17.30/İstanbul/18.00)

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(AA)

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