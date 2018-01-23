GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2018

1- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile yurt içi ve dışındaki yansımaları takip ediliyor.

2- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilecek ve Doğu Kudüs'te bulunan ağlama duvarını ziyaret edecek.

(Konya/09.00)

- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. haftasında Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi UCAM Murcia'yı konuk edecek.

(İzmir/20.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur I Grubu 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın ESSM Le Portel takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Galatasaray, Polonya temsilcisi Grot Budowlani ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Jeopark Kula Belediyespor-Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Afyon Belediyesi Yüntaş, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe-Maliye Piyango maçları yapılacak.

(Manisa/14.00/Gümüşhane/16.00/Ankara/17.30/İstanbul/18.00)

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(AA)