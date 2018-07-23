GÜNDEM ÖZETİ / 23 Temmuz 2018

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

- Darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(Nyon / 13.00 / 13.45)

2- Finlandiya'da devam eden 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

(Seinajoki / 18.30)

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