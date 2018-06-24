GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2018

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fatih'teki Taş Mektep'te oy verecek.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 aday, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 8 siyasi parti yarışacak.

8- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okulunda kullanacak.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Küçükçekmece Lisesinde oy verecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na G Grubu'nda İngiltere-Panama, H Grubu'nda da Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.

(Nizhny Novgorod/15.00/Ekaterinburg/18.00/Kazan/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si koşulacak.

(Le Castellet/17.10)

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