GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye sandık başına gidiyor.
- Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 aday, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 8 siyasi parti yarışacak.
- Yurt genelinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
- Gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de sona erecek.
2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Saffet Çam Ortaokulunda kullanacak.
(Yalova/10.30)
3- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullanacak.
(İstanbul/10.00)
4- Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu Gayrettepe'deki Şair Nedim İlkokulunda kullanacak.
(İstanbul/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Tevfik İleri Anadolu Lisesinde oy kullanacak.
(Erzurum/10.00)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fatih'teki Taş Mektep'te oy verecek.
(İstanbul/12.00)
3- Bilim, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, oyunu Topçular Mahallesi Çilimli Anadolu Lisesinde kullanacak.
(Düzce/11.00)
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mimar Kemal İlkokulunda oy verecek.
(Adana/13.00)
5- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulunda kullanacak.
(İstanbul/09.00)
6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Küçükçekmece Lisesinde oy verecek.
(İstanbul/12.00)
7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ahmet Türkseven İlk–Ortaokulunda oy kullanacak.
(Sivas/10.00)
8- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okulunda kullanacak.
(İstanbul/11.00)
9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut Kurtuluş İlkokulunda oy verecek.
(Afyonkarahisar/11.00)
10- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Emine- Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesinde oy kullanacak. (Samsun/12.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yerel seçimler için sandık başına gidecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na G Grubu'nda İngiltere-Panama, H Grubu'nda da Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.
(Nizhny Novgorod/15.00/Ekaterinburg/18.00/Kazan/21.00)
2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si koşulacak.
(Le Castellet/17.10)
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