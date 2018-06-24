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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Haziran 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye sandık başına gidiyor.

- Cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 aday, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 8 siyasi parti yarışacak.

- Yurt genelinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

- Gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de sona erecek.

2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Saffet Çam Ortaokulunda kullanacak.

(Yalova/10.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullanacak.

(İstanbul/10.00)

4- Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu Gayrettepe'deki Şair Nedim İlkokulunda kullanacak.

(İstanbul/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Tevfik İleri Anadolu Lisesinde oy kullanacak.

(Erzurum/10.00)

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fatih'teki Taş Mektep'te oy verecek.

(İstanbul/12.00)

3- Bilim, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, oyunu Topçular Mahallesi Çilimli Anadolu Lisesinde kullanacak.

(Düzce/11.00)

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mimar Kemal İlkokulunda oy verecek.

(Adana/13.00)

5- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulunda kullanacak.

(İstanbul/09.00)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Küçükçekmece Lisesinde oy verecek.

(İstanbul/12.00)

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ahmet Türkseven İlk–Ortaokulunda oy kullanacak.

(Sivas/10.00)

8- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okulunda kullanacak.

(İstanbul/11.00)

9- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şuhut Kurtuluş İlkokulunda oy verecek.

(Afyonkarahisar/11.00)

10- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Emine- Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesinde oy kullanacak. (Samsun/12.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yerel seçimler için sandık başına gidecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na G Grubu'nda İngiltere-Panama, H Grubu'nda da Japonya-Senegal, Polonya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.

(Nizhny Novgorod/15.00/Ekaterinburg/18.00/Kazan/21.00)

2- 2018 Akdeniz Oyunları, İspanya'nın Tarragona kentinde sürüyor.

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si koşulacak.

(Le Castellet/17.10)

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23 Haziran 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ

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