GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2018

3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, şehir stadyumu ve sporcu fabrikasında incelemelerde bulunacak.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sincan Belediyesi ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti Haymana Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Danışma Toplantısı'na iştirak edecek olan Kahraman, ikili temaslarda bulunacak.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun ve Ordu 6. Olağan İl kongrelerine katılacak.

(Zonguldak/12.30-16.30)

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı'na iştirak edecek, sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(Afyonkarahisar/09.30/11.00)

5- MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

- MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir ve Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret edecek.

(Ankara/14.00/11.00/12.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Meyra Palace Hotel'de Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yeraltı Kaynakları: Türkiye'nin Serveti Sektör Toplantısı" ile AK Parti Acıpayam ve Tavas İlçe Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Tavas halı dokuma atölyelerini ve Yaşlılar Haftası dolayısıyla Fatma İmal'ı ziyaret edecek.

(Denizli/10.30-17.30)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu Programı'na iştirak edecek, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kuyumcular Odası temsilcileri ile bir araya gelecek.