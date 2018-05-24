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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtımı törenine katılacak, sahur programına iştirak edecek.

(Konya/01.00/02.30)

2- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'yı ve İstanbul Barosunu ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30/13.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Grand Ankara Otel'de, Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'da iki gün sürecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek.

(St. Petersburg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanması, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına, Silivri Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)
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- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 12'si firari 87 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik, eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Bursa/10.00)

SPOR

1- Voleybolda FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nin 2. haftası, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak Dominik Cumhuriyeti-Brezilya, Türkiye-Arjantin maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Eskişehir Basket-TOFAŞ, Darüşşafaka-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/18.15/İstanbul/20.45)

3- Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Düzcespor ile Bayrampaşa, Balıkesir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/16.00)

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