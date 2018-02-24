GÜNDEM ÖZETİ / 24 Şubat 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın Atatürk Üniversitesinde düzenlediği "Gençlerle Başbaşa" programına iştirak edecek.
(Erzurum/11.00/14.00/20.00)
2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Yumurtalık ve Ceyhan ilçe kongrelerine katılacak.
(Adana/11.00/14.00)
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresine iştirak edecek.
(Kayseri/16.00)
4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Pazar İlçe Danışma Meclisi ve AK Parti Rize Merkez İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.
(Pazar/11.00/Rize/14.00)
5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye İlçe Danışma Meclisi ve TOKİ Yeşildirek Projesi Tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Şanlıurfa/10.30/15.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenecek Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.
(Denizli/15.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor-Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.
(Kayseri/16.00/Antalya/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında, MKE Ankaragücü-Gaziantepspor ve Balıkesirspor Baltok-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak.
(Ankara/Balıkesir/15.30)
3- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.
(PyeongChang)
4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Galatasaray-Çanakkale Belediyespor, Seramiksan-Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/Manisa/14.00/Bursa/17.30)
5- Efeler Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
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