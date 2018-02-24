GÜNDEM ÖZETİ / 24 Şubat 2018

(Şanlıurfa/10.30/15.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenecek Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Denizli/15.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor-Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

(Kayseri/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında, MKE Ankaragücü-Gaziantepspor ve Balıkesirspor Baltok-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Balıkesir/15.30)

3- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.

(PyeongChang)

4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Galatasaray-Çanakkale Belediyespor, Seramiksan-Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Manisa/14.00/Bursa/17.30)

5- Efeler Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

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