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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Şubat 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Türkiye Gençlik Vakfı'nın Atatürk Üniversitesinde düzenlediği "Gençlerle Başbaşa" programına iştirak edecek.

(Erzurum/11.00/14.00/20.00)

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Yumurtalık ve Ceyhan ilçe kongrelerine katılacak.

(Adana/11.00/14.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 6. Olağan Kongresine iştirak edecek.

(Kayseri/16.00)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Pazar İlçe Danışma Meclisi ve AK Parti Rize Merkez İlçe Teşkilatı Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

(Pazar/11.00/Rize/14.00)

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Haliliye İlçe Danışma Meclisi ve TOKİ Yeşildirek Projesi Tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.30/15.00)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde düzenlenecek Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Denizli/15.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor-Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

(Kayseri/16.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında, MKE Ankaragücü-Gaziantepspor ve Balıkesirspor Baltok-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/Balıkesir/15.30)

3- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, Güney Kore'de devam ediyor.

(PyeongChang)

4- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, Galatasaray-Çanakkale Belediyespor, Seramiksan-Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Manisa/14.00/Bursa/17.30)

5- Efeler Ligi'nde normal sezon, 22. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

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