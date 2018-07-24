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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den...

- Genel Kurulda, terörle mücadelede yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(15.00)

- AK Parti ve CHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

(11.30/13.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK Başkanlığında, "5G Vadisi Açık Test Sahası Test Altyapıları İmza Töreni - 5G ve Ötesi Beyaz Kitap Lansmanı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelecek, Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lefkoşa)

- Çavuşoğlu, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı yapacak.

(Bakü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Batı Trakya Türk azınlığının temsilcileriyle bir araya gelecek, Dr. Sadık Ahmet’in kabrindeki anma töreni ile Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Merkezi’ndeki akşam yemeğine katılacak.

(Gümülcine)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 48'i tutuklu 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul / 10.00)

- Darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 1'i başka suçtan olmak üzere 121'i tutuklu, 1'i firari 126 sanığın yargılanması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul / 10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçları başlayacak.

2- Fransa Bisiklet Turu, bir günlük aranın ardından 16. etapla devam edecek.

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