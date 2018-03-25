GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2018

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Toplantısı'na, partisinin Pamukkale ile Merkezefendi Kadın ve Gençlik Kolları toplantılarına iştirak edecek.

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabı 5-8'incilik turu ikinci maçlarında Ziraat Bankası-Afyon Belediyesi Yüntaş, Fenerbahçe-Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00/İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off klasman etabı 5-8'incilik turu ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/17.30)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda Pursaklar Voleybol İhtisas–Karayolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-THY karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Aydın/13.00/15.00)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 22. hafta maçları tamamlanacak.

11- Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları sona erecek.

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