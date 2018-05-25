GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mayıs 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana Şakirpaşa Havaalanı'nda AK Parti Teşkilat İle buluşma programına katılacak, partisinin il başkanlığını ve Kızılay caddesinde esnafı ziyaret edecek, teşkilat iftarına katılacak ve yerel basın temsilcileriyle buluşacak. (Adana/17.00/18.00/19.00/19.54/21.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Van Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katılacak. (Van/15.00-18.30) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Asrın İşadamları Derneğinin iftar programına katılacak. (İstanbul/20.31) 4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, esnaf ziyaretinden sonra AK Parti Sivas İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak. (Sivas/13.30/14.00/19.00) 5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret edecek, MÜSİAD Afyonkarahisar Şubesi açılışına katılacak.

(Afyonkarahisar/14.00/18.00) 6- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak ve Afyonkarahisar mitinglerinde konuşacak. (Uşak/14.00/Afyonkarahisar/17.00) 7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) EKONOMİ 1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Standartları Enstitüsünün 57. Genel Kurul Toplantısına katılacak (Ankara/09.30) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. (Ankara/14.30) 3- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endeksleri ile 2018 yılı bitkisel üretim 1. tahminini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor. (Halep/İdlib/Humus) 2- Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu düzenlenecek. (St. Petersburg) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - Akıncı Üssü darbe davasında 458 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda devam edilecek. (İstanbul/15.00) - Darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'nde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanması, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde sürecek. (İstanbul/10.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. (İstanbul/18.30) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş, Banvit-Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek. (Sakarya/18.15/Balıkesir/20.45)